Западные эксперты заговорили о серьезных последствиях для Евросоюза, вызванных действиями России. В своей статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano именитый профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что ЕС потерпел сокрушительное политическое поражение.