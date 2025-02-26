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Аналитик Орсини: Москва нанесла политическое поражение ЕС

Аналитик Орсини: Москва нанесла политическое поражение ЕС

Западные эксперты заговорили о серьезных последствиях для Евросоюза, вызванных действиями России. В своей статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano именитый профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что ЕС потерпел сокрушительное политическое поражение.

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