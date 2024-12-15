Главная новогодняя ель России стала второй по высоте среди конкурентов в Европе

Главная ель России, установленная на Соборной площади в московском Кремле, оказалась второй по высоте среди всех натуральных деревьев, которыми украсили столицы европейских государств в преддверии Нового года и Рождества.
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