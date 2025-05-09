Первый ПК Huawei с HarmonyOS получит 10-ядерный чип Kirin X90, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400 и 2 ТБ SSD

Чип Huawei Kirin X90 для ПК: раскрыты характеристики перед запуском Huawei готовится к запуску первого ПК с операционной системой HarmonyOS 20 мая, а теперь появились данные о новом чипе Kirin X90 и характеристиках ПК.
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