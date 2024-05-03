«Крокус»та теракт вакытында кешеләрне коткарган үсмерләрне бүләкләделәр: https://intertat.tatar/news/krokusta-terakt-vakytynda-keselarne-kotkargan-usmerlarne-bulakladelar-5865932.
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«Крокус»та теракт вакытында кешеләрне коткарган үсмерләрне бүләкләделәр: https://intertat.tatar/news/krokusta-terakt-vakytynda-keselarne-kotkargan-usmerlarne-bulakladelar-5865932.