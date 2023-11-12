Политика просто с Игорем Таланцевым Пугачева в запрещенной соцсети опубликовала программный политический текст.
Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги
Комментарии
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людмила пригарина
«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» - подчеркнула Пугачёва. Что-то я сомневаюсь что найдется столько желающих "холопов и рабов" певица ждёт "победы света над тьмой". Мы на стороне СВЕТА, а она на какой?
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12 час.
людмила пригарина
Зачем так-то? Наоборот, пусть живет долго, чтобы успеть собрать все камни которые раскидала ( время разбрасывть камни, время собирать) и вычистила все источники заплеванные ею, а потом, потом как БОГ даст...
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12 час.
Скиф Туран
Такой текст, старая маразматичка, вряд не сможет написать. Интересно сколько денег, взяла она с пиндосов, чтобы этот опус, они разместили от её имени.
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7 час.
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