Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

людмила пригарина «Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» - подчеркнула Пугачёва. Что-то я сомневаюсь что найдется столько желающих "холопов и рабов" певица ждёт "победы света над тьмой". Мы на стороне СВЕТА, а она на какой?

людмила пригарина Зачем так-то? Наоборот, пусть живет долго, чтобы успеть собрать все камни которые раскидала ( время разбрасывть камни, время собирать) и вычистила все источники заплеванные ею, а потом, потом как БОГ даст...