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Закон и Порядок

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Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

Политика просто с Игорем Таланцевым Пугачева в запрещенной соцсети опубликовала программный политический текст.

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Комментарии
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людмила пригарина
«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» - подчеркнула Пугачёва. Что-то я сомневаюсь что найдется столько желающих &quot;холопов и рабов&quot; певица ждёт &quot;победы света над тьмой&quot;. Мы на стороне СВЕТА, а она на какой?
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12 час.
людмила пригарина
Зачем так-то? Наоборот, пусть живет долго, чтобы успеть собрать все камни которые раскидала ( время разбрасывть камни, время собирать) и вычистила все источники заплеванные ею, а потом, потом как БОГ даст...
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12 час.
Скиф Туран
Такой текст, старая маразматичка, вряд не сможет написать. Интересно сколько денег, взяла она с пиндосов, чтобы этот опус, они разместили от её имени.
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7 час.

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