Российские военные: ВСУ после утраты позиций в районе Богдановки под Артёмовском впервые за долгое время не предприняли попыток контратаковать

Российские войска продолжают оказывать давление на силы противника на флангах Артёмовска. Напомним, что после освобождения этого города и его окрестностей отрядами ЧВК «Вагнер» в мае этого года украинские войска пошли в контрнаступление и смогли частично отбить утраченные территории к западу, северу и югу от города.