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Елена Вяльбе будет переизбираться на пост главы Федерации лыжных гонок России. Конференция пройдет 18 мая

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок. Она возглавляет организацию с 2010 года.

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