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SHAMAN по-мужски отреагировал на язвительные высказывания Галкина*

SHAMAN по-мужски отреагировал на язвительные высказывания Галкина*

В последнее время многие задаются вопросом, почему так много внимания уделяется артистам, которые покинули нашу страну.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Пусть Пугалкин ëрничает как может. Как он &quot; шутит, &quot; так у нас каждый второй может, а то и каждый первый. Из него шутник, как из собачьего хвоста сито.Он просто стендапËр переросток.
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13 час.
АП
Анатолий Поляков
Пугалкин ради того,чтобы примазаться к шоу-бизнесу,не обладая никакими талантами,даже пожертвовал своей жизнью,женившись на старушке.Всё-таки,жидовская алчность не знает границ,продают не только Родину,а  даже себя с потрохами,говном и ботинками! Помирать будет,а пожалеть об этом и не подумает.Какие-то дети непонятные у молодого мужика и 75- летней бабушки,это вообще ,,зашквар&quot;! А насчёт заморозки яйцеклеток,так это лапша для незнающих бывших  поклонников.40 лет назад ещё не было таких технологий,а после у Пугачихи уже наступил климакс,и т.о.детки вообще,неизвестного происхождения!
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12 час.
Г
Гость
Всем известно, что на сцену протащила его Алка, а он, как пародист никакой. И сейчас от своей злобы, зависти и желчи всё ещё продолжает поливать грязью россиян. Никому они нигде не нужны и таких заработков, какие были в России им там не светит, вот и не знает, как побольнее  укусить. Успокойся уже, убогий!
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9 час.

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