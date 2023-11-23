SHAMAN по-мужски отреагировал на язвительные высказывания Галкина*

ВН Виктор Не Пусть Пугалкин ëрничает как может. Как он " шутит, " так у нас каждый второй может, а то и каждый первый. Из него шутник, как из собачьего хвоста сито.Он просто стендапËр переросток.

АП Анатолий Поляков Пугалкин ради того,чтобы примазаться к шоу-бизнесу,не обладая никакими талантами,даже пожертвовал своей жизнью,женившись на старушке.Всё-таки,жидовская алчность не знает границ,продают не только Родину,а даже себя с потрохами,говном и ботинками! Помирать будет,а пожалеть об этом и не подумает.Какие-то дети непонятные у молодого мужика и 75- летней бабушки,это вообще ,,зашквар"! А насчёт заморозки яйцеклеток,так это лапша для незнающих бывших поклонников.40 лет назад ещё не было таких технологий,а после у Пугачихи уже наступил климакс,и т.о.детки вообще,неизвестного происхождения!