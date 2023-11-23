В последнее время многие задаются вопросом, почему так много внимания уделяется артистам, которые покинули нашу страну.
SHAMAN по-мужски отреагировал на язвительные высказывания Галкина*
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Пусть Пугалкин ëрничает как может. Как он " шутит, " так у нас каждый второй может, а то и каждый первый. Из него шутник, как из собачьего хвоста сито.Он просто стендапËр переросток.
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13 час.
АП
Анатолий Поляков
Пугалкин ради того,чтобы примазаться к шоу-бизнесу,не обладая никакими талантами,даже пожертвовал своей жизнью,женившись на старушке.Всё-таки,жидовская алчность не знает границ,продают не только Родину,а даже себя с потрохами,говном и ботинками! Помирать будет,а пожалеть об этом и не подумает.Какие-то дети непонятные у молодого мужика и 75- летней бабушки,это вообще ,,зашквар"! А насчёт заморозки яйцеклеток,так это лапша для незнающих бывших поклонников.40 лет назад ещё не было таких технологий,а после у Пугачихи уже наступил климакс,и т.о.детки вообще,неизвестного происхождения!
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12 час.
Г
Гость
Всем известно, что на сцену протащила его Алка, а он, как пародист никакой. И сейчас от своей злобы, зависти и желчи всё ещё продолжает поливать грязью россиян. Никому они нигде не нужны и таких заработков, какие были в России им там не светит, вот и не знает, как побольнее укусить. Успокойся уже, убогий!
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9 час.
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