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Эксперт Ракитин назвал основные пункты подготовки авто к зимнему сезону в России

Эксперт Ракитин назвал основные пункты подготовки авто к зимнему сезону в России

Автолюбителям советуют провести техобслуживание своих машин перед началом зимы. Максим Ракитин перечислил, что требует внимания в первую очередь.

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