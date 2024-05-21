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Царьград

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Истошные крики и мольбы в небе: Пассажир Boeing 777 скончался во время полёта в Сингапур

Истошные крики и мольбы в небе: Пассажир Boeing 777 скончался во время полёта в Сингапур

Пассажир Boeing 777 рейса Лондон-Сингапур скончался во время полёта, а 30 человек получило травмы. Люди были напуганы происходящим - истошные крики и мольбы в небе.

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