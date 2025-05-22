Российская армия уничтожает технику ВСУ в Красноармейске в любое время суток

Противник ничего не боится и передвигается ночью с включенными фарами Российская армия ликвидирует технику и транспорт ВСУ во время перемещения по Красноармейску в любое время суток, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тоха».