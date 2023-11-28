Максим Галкин*.фото alldaily.ruШоумен Максим Галкин*, который ранее был любимцем общественности и желанным гостем на любом вечере, теперь столкнулся с протестами со стороны олигархов, проживающих на Рублевке.
Рублевские олигархи бойкотируют выступления иноагента Галкина*
Комментарии
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Анастасия Гончарова
обоссаться и не жить от этих "светских львиц"🤣 они такие же львицы как я Клеопатра,совхоз борец!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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19 час.
МК
Мария Калинина
Правильно боятся
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18 час.
МГ
Марина Гайваровская
Нечего иноагентам делать в России. Правильно олигархи поступают, иначе это позор и предательство своего народа , когда наши ребята гибнут.
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17 час.
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