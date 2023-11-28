TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Калинина
    Зачем ему вешаться???Не верит в его ух...
  • Виктор Зимин
    Пидарас и проститутка - две мрази ненавидящие россию ! С ними все понятно!“Вы ни в чем не с...
  • Вик Норд
    Коммерческая проститутка,где жопа в тепле,там и Родина,хотя фактор публичного отречения(предательства) от неё,усугубл...Елена Исинбаева в...

Рублевские олигархи бойкотируют выступления иноагента Галкина*

Рублевские олигархи бойкотируют выступления иноагента Галкина*

Максим Галкин*.фото alldaily.ruШоумен Максим Галкин*, который ранее был любимцем общественности и желанным гостем на любом вечере, теперь столкнулся с протестами со стороны олигархов, проживающих на Рублевке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
обоссаться и не жить от этих &quot;светских львиц&quot;🤣 они такие же львицы как я Клеопатра,совхоз борец!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
19 час.
МК
Мария Калинина
Правильно боятся
Ответить
18 час.
МГ
Марина Гайваровская
Нечего иноагентам делать в России. Правильно олигархи поступают, иначе это позор и  предательство своего народа , когда наши ребята гибнут.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх