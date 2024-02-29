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Царьград

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Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях на стороне ВСУ

Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях на стороне ВСУ

Военного из России подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины.Против Радика Богданова, который служил в русской армии, сдался в плен и перешел на сторону ВСУ, а потом вернулся на родину как военнопленный, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
И 10 лет его кормить? Повесить гада при невыясненных обстоятельствах!
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Вешать!
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16 час.

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