Освобожденные из плена российские военные поблагодарили Путина и Лукашенко

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в результате обмена 23 мая, поблагодарили президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также свои семьи за поддержку.
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