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Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии

Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 75-летием.В своем поздравлении белорусский лидер отметил, что Лавров является опытнейшим дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, профессионалом и истинным патриотом.

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