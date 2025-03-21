Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 75-летием.В своем поздравлении белорусский лидер отметил, что Лавров является опытнейшим дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, профессионалом и истинным патриотом.
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