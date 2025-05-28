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В России допустили создание буферной зоны из Сумской области

В Сумской области нужно создать зону безопасности для российских областей, поэтому ее также постепенно будут брать под контроль, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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