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Живая Кубань

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Захарова назвала главную цель Запада на Украине

Захарова назвала главную цель Запада на Украине

Захарова назвала главную цель Запада на УкраинеОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны заинтересованы не только в поддержке Украины, но и в ее природных богатствах.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Да, всё это так, но европейцы не знают украинцев. Для них это будет неприятным сюрпризом.🤣
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