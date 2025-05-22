Кроссовер OMODA C7 появился у российских дилеров

Новый кроссовер OMODA C7 начал поступать в российские дилерские центры. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании, новинка была представлена, в частности, в дилерском центре «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге.
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