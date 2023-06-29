Военное обозрение

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Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Известно, что среди европейских стран наиболее открытую антироссийскую позицию занимает Польша, которая с радостью поддерживает любые поставки вооружения Киеву.

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