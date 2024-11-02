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Демократы разработали план на случай досрочного объявления Трампом о своей победе

Демократы разработали план на случай досрочного объявления Трампом о своей победе

Демократическая партия США разработала план действий на случай, если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп решит преждевременно объявить себя победителем на выборах президента страны, как это уже было в 2020 году.

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