Демократы разработали план на случай досрочного объявления Трампом о своей победе

Демократическая партия США разработала план действий на случай, если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп решит преждевременно объявить себя победителем на выборах президента страны, как это уже было в 2020 году.
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