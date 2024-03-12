Оптимальные условия для экспорта молдавской скоропортящейся продукции 

Сегодня состоялась рабочая встреча руководства Таможенной службы с руководством Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в ходе которой был подписан Совместный приказ "О порядке таможенного оформления скоропортящихся продуктов, экспортируемых из Республики Молдова".