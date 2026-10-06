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Царьград

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Петербуржцы подали 7 исков из-за отмены концертов Канье Уэста

Петербуржцы подали 7 исков из-за отмены концертов Канье Уэста

В районные суды Санкт-Петербурга поступило семь исков от зрителей, купивших билеты на отмененные выступления Канье Уэста, ответчиками по которым выступают ООО «Сэй Эдженси» и агент ООО «Интикетс».

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