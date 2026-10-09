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Акции Maas падают на 7% после отмены IPO Firmus на $5 млрд

Акции Maas падают на 7% после отмены IPO Firmus на $5 млрд

Акции австралийской Maas Group (ASX: MGH) снизились после возобновления торгов в пятницу. Давление на бумаги оказал отказ оператора ИИ-дата-центров Firmus от планов провести первичное размещение акций на $5 млрд.

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