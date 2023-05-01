МИГРАНТЫ УСТРАНЯЮТ РУССКИХ КОНКУРЕНТОВ

Мигранты-таксисты сделали свой ход: русских конкурентов начали устранять. В одном консервативном телеграм-канале появился снимок экрана с чатом паблика, где таксистов-гастарбайтеров призывают ставить низкие баллы, чтобы лишить работы их конкурентов.
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