Южная Африка: По меньшей мере шесть иностранных граждан погибли в результате пожара, вспыхнувшего в коммерческом заведении на Мейн-стрит в Цомо, Восточная Капская провинция, в вечерние часы по местному времени.
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