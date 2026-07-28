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Южная Африка: По меньшей мере шесть иностранных граждан погибли в результате пожара, вспыхнувшего в...

Южная Африка: По меньшей мере шесть иностранных граждан погибли в результате пожара, вспыхнувшего в коммерческом заведении на Мейн-стрит в Цомо, Восточная Капская провинция, в вечерние часы по местному времени.

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