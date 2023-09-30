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В США выставили на продажу седан ВАЗ 2105 с 535-сильным двигателем Toyota 2JZ за 1 млн рублей

В США выставили на продажу седан ВАЗ 2105 с 535-сильным двигателем Toyota 2JZ за 1 млн рублей

На американской онлайн-площадке аукционов Bring a Tailor был выставлен на продажу уникальный российский седан ВАЗ 2105 1988 года выпуска с 3-литровым шестицилиндровым двигателем Toyota 2JZ-GTE, развивающим 535 лошадиных сил, и рядом других изменений в конструкции автомобиля.

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