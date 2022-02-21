Происшествия

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В Хабаровском крае участковые уполномоченные полиции провели акцию «Не дай себя обмануть!»

В рамках профилактической акции «Не дай себя обмануть!» участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советско-Гаванскому району посетили пенсионеров, проживающих на обслуживаемых административных участках.

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