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Путин поручил усилить цифровую безопасность России

Путин поручил усилить цифровую безопасность России

Путин поручил совершенствовать систему цифровой безопасности, включая механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ и координацию действий с операторами связи, финансовыми организациями и интернет-компаниями.

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