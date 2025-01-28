Житель Поморья предстанет перед судом за жесткое убийство пенсионерки

Кроме того, 18-летнего безработного жителя Архангельска, ранее судимого, обвиняют в совершении разбояСледствие установило, что ночью 7 июля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из корыстных побуждений, незаконно проник в один из домов в деревне Первая Гора Приморского района.