Глава Федерации фехтования России заявил, что им «наплевать» на скандал с Гучмазовой на ЧЕ-2024

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал скандальный инцидент с участием российской шпажисткой Майей Гучмазовой, представляющей сборную Грузии, на чемпионате Европы — 2024.
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