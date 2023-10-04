РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Бельгийцы напуганы миграцией клопов из Франции, которым не нужны шенгенские визы

Бельгийцы напуганы миграцией клопов из Франции, которым не нужны шенгенские визы

В Бельгии жители с возрастающим беспокойством следят, как в соседней Пятой республике сражаются с полчищами постельных клопов, которые появились вслед за бегающими по улицам Парижа серыми толстыми крысами.

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