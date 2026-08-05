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Царьград

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Кнутов объяснил, почему атаки БПЛА на Россию могут завершиться через 2–3 недели

Кнутов объяснил, почему атаки БПЛА на Россию могут завершиться через 2–3 недели

Удары по складам БПЛА лишат Украину возможности атаковать Россию, считает эксперт.Военный эксперт Юрий Кнутов прогнозирует, что массовые атаки украинских беспилотников на Россию могут завершиться уже через пару недель.

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