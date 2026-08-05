Кнутов объяснил, почему атаки БПЛА на Россию могут завершиться через 2–3 недели

Удары по складам БПЛА лишат Украину возможности атаковать Россию, считает эксперт.Военный эксперт Юрий Кнутов прогнозирует, что массовые атаки украинских беспилотников на Россию могут завершиться уже через пару недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии