Азербайджан намерен поставлять газ на Украину и использовать её ПХГ

Азербайджан заявил о готовности поставлять природный газ Украине в случае необходимости, а также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) для укрепления энергетической безопасности страны.
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