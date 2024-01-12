Новосибирские студенты создали инновационный чехол с возможностью самообороны

Студенты НГТУ совместили чехол мобильного телефона с газовым баллончиком.Студенты второго курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий создали инновационный чехол для мобильного телефона, который совмещён с перцовым баллончиком, рассказали в пресс-службе вуза.
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