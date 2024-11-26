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Курские новости

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В Курской области штурмовики бригады морской пехоты ликвидировали технику ВСУ

В Курской области штурмовики бригады морской пехоты ликвидировали технику ВСУ

Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы черноморских морпехов группировки войск «Север», которые отбили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику ВСУ производства стран НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области.

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