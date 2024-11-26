В Курской области штурмовики бригады морской пехоты ликвидировали технику ВСУ

Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы черноморских морпехов группировки войск «Север», которые отбили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику ВСУ производства стран НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)