В Новороссийске женщина-инвалид 7 лет не может выйти на улицу из-за неправильного пандуса

Председатель Следственного комитета поручил разобраться в ситуации и помочь местной жительнице.На историю жительницы Новороссийска, которая столкнулась с рядом ограничений, будучи прикованной к инвалидной коляске, накануне обратил внимание ряд СМИ.
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