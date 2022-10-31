Беднее не стали: приморцы тратят на покупки больше, чем в прошлом году

Несмотря на сложность политической и экономической обстановки, жители Приморья не бедствуют. За девять месяцев 2022 года приморцы приобрели товаров на 442 млрд рублей, что больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах на 4%.
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