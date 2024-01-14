Биатлонист Корнев выиграл большой масс-старт на чемпионате России

Александр Корнев одержал победу в большом мужском масс-старте на чемпионате России по биатлону в Чайковском, допустив два промаха на четырех огневых рубежах и преодолев 15-километровую дистанцию за 40 минут 57,2 секунды.
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