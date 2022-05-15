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Андрей Лунев: «Байер» рассчитывает на меня в новом сезоне. Возвращаться в РПЛ не планирую»

Андрей Лунев рассказал, что «Байер» рассчитывает на него. Вчера голкипер дебютировал за «Байер» в Бундеслиге в матче с «Фрайбургом» (1:2).

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