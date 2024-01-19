"Уралмаш" одержал победу в первом матче Кубка России по баскетболу

В Екатеринбурге состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка России по баскетболу: «Уралмаш» на своем паркете принимал серебряного призера Единой лиги ВТБ — краснодарский «Локомотив–Кубань» — и сумел одержать победу (80:67), обеспечив задел перед ответной игрой, пишет «Областная газета».