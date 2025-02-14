Благоприятные условия для амбиций и благосостояния: Глоба рассказала, каким знакам зодиака повезет в ближайшее время Ольга БезродняяБлижайшее время особенно продуктивным станет для огненных и воздушных знаков зодиака, чтобы в полной мере реализовать свои цели, в то время как водные и земляные знаки сосредоточатся на укреплении своих позиций.