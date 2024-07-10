Суд отпустил под домашний арест двух женщин, испортивших памятнику Жукову

Московский городской суд принял решение перевести под домашний арест двух медсестер, которые написали на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади аббревиатуру ГУР (главное управление разведки Украины — Прим.
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