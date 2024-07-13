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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • valentina sergeeva
    Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!В РФ могут запрет...
  • Е Пронина
    запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))В РФ могут запрет...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только ...В РФ могут запрет...

Врач рассказал, как побороть метеочувствительность

Врач рассказал, как побороть метеочувствительность

В частности, нужно больше гулять и правильно питаться Невролог Разият Чупанова рекомендует метеочувствительным людям чаще гулять на свежем воздухе, так как частые прогулки в любую погоду закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, помогая лучше переносить колебания погодных условий.

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