Врач рассказал, как побороть метеочувствительность

В частности, нужно больше гулять и правильно питаться Невролог Разият Чупанова рекомендует метеочувствительным людям чаще гулять на свежем воздухе, так как частые прогулки в любую погоду закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, помогая лучше переносить колебания погодных условий.