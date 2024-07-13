Врач рассказал, как побороть метеочувствительность

В частности, нужно больше гулять и правильно питаться Невролог Разият Чупанова рекомендует метеочувствительным людям чаще гулять на свежем воздухе, так как частые прогулки в любую погоду закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, помогая лучше переносить колебания погодных условий.
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