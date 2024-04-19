Неочевидные меры безопасности для автовладельцев, которые могут сохранить вам здоровье, имущество и жизнь

Наклейки на вашем автомобиле выдают гораздо больше информации, чем вы думаете! Например, наклейка с вашей собакой может показать грабителям, что вы любите активный отдых и проводите много времени вне дома и машины, оставляя их незащищенными.
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