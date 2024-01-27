Загадка исчезающих звезд и нашествие НЛО в Вашингтоне 1952 года

Когда мы смотрим на звездное небо, бесчисленные небесные объекты безмолвно взирают на нас. Большинство из них существуют уже миллиарды лет, в течение которых медленно разворачиваются звездные процессы, начиная с момента их рождения и заканчивая яркой гибелью.