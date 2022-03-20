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Моуринью о 3:0 с «Лацио»: «Рома» могла забить больше, отличная игра. Соперник не угрожал нам»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью призвал уважать соперника после разгрома «Лацио». «Волки» победили в матче 30-го тура Серии А со счетом 3:0.

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