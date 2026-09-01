Новороссийские десантники нарушили логистику ВСУ вблизи города Запорожье  

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» продолжают активные наступательные действия на Ореховском направлении.
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