Французские клопы в мягком подбрюшье России

Начнем без преамбулы, сразу в лоб: В течение нескольких недель министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну объявил о заключении сделок по поставкам оружия как с Молдовой, так и с Арменией, двумя бывшими советскими республиками, которые все больше смотрят на Запад в поисках новых друзей.
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