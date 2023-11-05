Французские клопы в мягком подбрюшье России

Начнем без преамбулы, сразу в лоб: В течение нескольких недель министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну объявил о заключении сделок по поставкам оружия как с Молдовой, так и с Арменией, двумя бывшими советскими республиками, которые все больше смотрят на Запад в поисках новых друзей.