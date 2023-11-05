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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Французские клопы в мягком подбрюшье России

Французские клопы в мягком подбрюшье России

Начнем без преамбулы, сразу в лоб: В течение нескольких недель министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну объявил о заключении сделок по поставкам оружия как с Молдовой, так и с Арменией, двумя бывшими советскими республиками, которые все больше смотрят на Запад в поисках новых друзей.

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