#Сводка на утро 27 февраля 2025 года ▪ Ночью ВС России ударили «Геранями» по объектам в Киеве, Одессе, Староконстантинове, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях.
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#Сводка на утро 27 февраля 2025 года ▪ Ночью ВС России ударили «Геранями» по объектам в Киеве, Одессе, Староконстантинове, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях.
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