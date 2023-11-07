Полицейские и общественники напомнили кировским подросткам о мерах профилактики экстремизма и терроризма

В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия МВД России «Нет ненависти и вражде» в детском центре «Лабиринт» города Кирова для семиклассников одной из школ проведен интерактивный квест «Подумай о последствиях».
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